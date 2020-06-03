Посол заявил, что Россия не причастна к беспорядкам в США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не причастна к беспорядкам в Соединенных Штатах Америки.

Американские СМИ утверждают, что «Россия якобы стоит за сценой и контролирует ситуацию».

«Это все неправда», — отметил посол, сообщает РИА «Новости».

Он также добавил, что происходящее в США — настоящая беда, потому что погибают люди, и Россия ничуть не злорадствует по этому поводу.

Напомним, акции протеста, беспорядки и мародерства проходят в 22 городов США после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией в Миннеаполисе. Один из правоохранителей повалил его на землю и прижимал шею коленом в течение семи минут. При этом задержанный не сопротивлялся. Флойд кричал, что не может дышать, однако полиция игнорировала его жалобы. В результате он потерял сознание и умер после госпитализации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что демонстранты развели большой костер в ходе протестов у Белого дома.