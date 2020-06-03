Российские больницы возвращаются к обычной работе

Гражданам будут оказывать плановую медпомощь в больницах, которые были перепрофилированы под коронавирус.

Об этом стало известно сегодня, 3 июня. Обо всем сообщается на сайте кабмина. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому больницы возвращаются к обычной работе. Речь идет также об учреждениях, занимающихся помощью коронавирусных пациентов. Отмечается, что власти будут решать, как поэтапно восстанавливать профильную деятельность больниц по всей стране. В случае с частными клиниками решение будут принимать учредители.

Напоминаем, что власти просили россиян лишний раз не обращаться за помощью к специалистам, чтобы не нагружать врачей дополнительной работой во время пандемии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мишустин рассказал о планах по восстановлению экономики в России. Документ включает в себя 500 пунктов и его выполнение рассчитано на два года. Для реализации предложенных правительством восстановительных мер потребуется 5 триллионов рублей.