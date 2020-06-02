Мишустин рассказал о планах по восстановлению экономики в России

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин представил главе государства план по восстановлению экономики страны, пострадавшей от пандемии коронавирусной инфекции.

Документ включает в себя 500 пунктов и его выполнение рассчитано на два года. Для реализации предложенных правительством восстановительных мер потребуется 5 триллионов рублей. В частности, уже к концу 3-его квартала текущего года падение доходов населения должно остановиться.

К концу 2-го квартала следующего года безработица должна снизиться, а доходы вернуться на докризисный уровень. Во 2-й половине 2021-го года экономика снова выйдет на устойчивый рост, передают РИА Новости, цитируя правительственный документ. Также план подразумевает поддержку населения и малого и среднего бизнеса. Владимир Путин одобрил предложенные меры по восстановлению.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности плана по восстановлению экономики.