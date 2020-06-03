Минздрав рекомендует полоскать горло спиртом из-за коронавируса

Совет дали врачам, в чьих больницах выявили зараженных.

Об этом стало известно 3 июня. Обо всем говорится в рекомендациях Минздрава, опубликованных на сайте министерства. Врачам, которые работают в больнице с коронавирусными больными, советуют полоскать горло 70-процентным этиловым спиртом. В глаза и нос можно закапывать двухпроцентный раствор борной кислоты. Сразу после обнаружения в учреждении пациента с инфекцией необходимо взять тесты на коронавирус у врачей, чтобы понять, коснулась ли проблема сотрудников больницы.

Напоминаем, что в России выявили 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах, умерли 5 215 человек, выздоровели — 195 957.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российские больницы возвращаются к обычной работе. Гражданам будут оказывать плановую медпомощь в больницах, которые были перепрофилированы под коронавирус.