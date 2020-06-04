Пожилая петербурженка обнаружила пропажу денег, орденов и монет после визита установщиков окон

Пожилая петербурженка обнаружила пропажу денег, орденов и монет после визита установщиков окон
Улица Передовиков, 11 корпус 1. Фото: google.ru/maps

В Красногвардейском районе Петербурга правоохранители разыскивают домушников, которые вынесли из квартиры пенсионерки деньги, ордена и старинные монеты. До этого к женщине заходили установщики окон.

О краже стало известно во вторник, 2 июня. В отдел полиции обратилась 68-летняя жительница дома №11 по улице Передовиков. Она рассказала, что в период с 15 часов 28 апреля по 21 час 26 мая злоумышленник неустановленным способом проник в ее квартиру.

Как стало известно gazeta.spb.ru, неизвестный вынес 100 тыс. рублей, альбом с монетами различных стран с 1960 по 2000 годы, исторические монеты разных стран с 1800 по 1945 годы, пять орденов времен ВОВ, 21 медаль времен ВОВ. Женщина обнаружила пропажу после того, как из ее квартиры ушли установщики окон.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что домушник вынес из квартиры бизнесмена на Съезжинской миллион и мобильник.

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