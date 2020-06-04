В ДТП на дорогах Петербурга за минувшие сутки пострадали 12 человек

В ДТП на дорогах Петербурга за минувшие сутки пострадали 12 человек
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В общей сложности в Петербурге и Ленобласти за минувшие сутки зафиксировано 344 ДТП.

Согласно статистике за 4 июня, которая опубликована официальной группе «Управление ГИБДД по СПб и ЛО» в социальной сети «ВКонтакте», в дорожных происшествиях в Петербурге пострадали 12 человек, в Ленобласти в результате ДТП пострадали пять.

Ранения различной степени тяжести получили 13 взрослых и один ребенок. Погибших в результате ДТП нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ударивший сотрудника метрополитена петербуржец ответит перед судом
В Ленобласти задержали мошенников, заставивших пенсионерку купить газовую ...
Пьяный лихач на Mitsubishi влетел в столб на улице Руставели
У дачницы во Всеволожском районе среди ночи сгорела Volvo
В Петербурге за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом
В ДТП на дорогах Петербурга за минувшие сутки пострадали 12 человек
Два хэтчбека не смогли разъехаться на углу Кронштадтской и дороги на ...
В Петербурге бывшего полицейского будут судить за убийство