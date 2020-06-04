Пьяный лихач на Mitsubishi влетел в столб на улице Руставели

В Калининском районе Петербурга произошло ДТП. Его участниками стали Mitsubishi и столб.

Авария случилась сегодня, 4 июня, на улице Руставлели. Кадры с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, лихач был в нетрезвом виде. Точно неизвестно, что стало причиной дорожно-транспортного происшествия. На месте уже работают сотрудники правопорядка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ДТП на дорогах Петербурга за минувшие сутки пострадали 12 человек. Ранения различной степени тяжести получили 13 взрослых и один ребенок.