Пьяный лихач на Mitsubishi влетел в столб на улице Руставели

Пьяный лихач на Mitsubishi влетел в столб на улице Руставели
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе Петербурга произошло ДТП. Его участниками стали Mitsubishi и столб.

Авария случилась сегодня, 4 июня, на улице Руставлели. Кадры с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, лихач был в нетрезвом виде. Точно неизвестно, что стало причиной дорожно-транспортного происшествия. На месте уже работают сотрудники правопорядка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ДТП на дорогах Петербурга за минувшие сутки пострадали 12 человек. Ранения различной степени тяжести получили 13 взрослых и один ребенок.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп новости спб происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ударивший сотрудника метрополитена петербуржец ответит перед судом
В Ленобласти задержали мошенников, заставивших пенсионерку купить газовую ...
Пьяный лихач на Mitsubishi влетел в столб на улице Руставели
У дачницы во Всеволожском районе среди ночи сгорела Volvo
В Петербурге за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом
В ДТП на дорогах Петербурга за минувшие сутки пострадали 12 человек
Два хэтчбека не смогли разъехаться на углу Кронштадтской и дороги на ...
В Петербурге бывшего полицейского будут судить за убийство