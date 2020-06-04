В Ленобласти задержали мошенников, заставивших пенсионерку купить газовую плиту и пылесос

В Сланцевском районе Ленобласти раскрыто мошенничество в отношении 89-летней пенсионерки: двое мужчин убедили бабушку купить газовую плиту и пылесос на 60 тыс. рублей. Они пригрозили ей штрафами.

Согласно данным следствия, злоумышленники явились к бабушке прямо в квартиру на улице Ломоносова. Их задержали по горячим следам. Как сообщила пресс-служба ГУВД по Петербургу и области, позже от потерпевшей поступило заявление о привлечении их к ответственности.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские устанавливают другие эпизоды противоправной деятельности задержанных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожилая петербурженка обнаружила пропажу денег, орденов и монет после визита установщиков окон.