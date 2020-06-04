Юноша на BMW пролетел на «красный» и врезался в машину скорой помощи

Юноша на BMW пролетел на &#171;красный&#187; и врезался в машину скорой помощи
Место ДТП. Фото: vk.com/dorinspb

Минувшей ночью в центре Северной столицы произошла авария с пострадавшими.

Согласно информации отдела ГИБДД по Адмиралтейскому району, все произошло примерно в 00.40 рядом с домом №16 на Московском проспекте, рядом с Университетом путей сообщения.

Автомобиль BMW, за рулем которого находился 19-летний юноша, проскочил на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Ford скорой медицинской помощи. Карету СМП вел 51-летний мужчина.

Как сообщается в группе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте», в результате дорожного происшествия пострадал один человек.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения. Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный лихач на Mitsubishi влетел в столб на улице Руставели. Точно неизвестно, что стало причиной дорожно-транспортного происшествия.

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