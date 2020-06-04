В Петербурге нет ни одного водоема, где можно безопасно искупаться

В Петербурге нет ни одного водоема, где можно безопасно искупаться
Безопасных мест для купания в Северной столице не нашлось. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Роспотребнадзор проверил петербургские водоемы и пляжи на соответствие санитарным требованиям.

Как оказалось, безопасных мест для купания в Северной столице не нашлось, сообщает «КП-Петербург».

Специалисты оценивали санитарно-химические, паразитические и микробиологические показатели в городских водоемах. Среди прочих, эксперты брали пробы в Суздальских озерах, Ольгинском водоеме, реке Ижора, Колонистском пруду, озере Разливы, Финском заливе и Безымянном озере. Всего было исследовано более двадцати пляже и взято 144 образца в черте города.

Экспертиза показала, что ни один водоем не соответствует требованиям. В Роспотребнадзоре заявили, что купание на территории Петербурга может быть опасным для здоровья.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в разгар пандемии коронавируса жители Петербурга открыли купальный сезон.

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