В разгар пандемии коронавируса жители Петербурга открыли купальный сезон

Несмотря на чрезвычайную эпидемиологическую ситуацию во всем мире и рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в России, петербуржцы, по традиции, открывают купальный сезон.

В городе действует режим самоизоляции и, чтобы у граждан было больше аргументов остаться дома, на территории Петербурга запрещен вход практически во все парки, скверы, сады и детские площадки. За нарушение временного правила можно получить внушительный штраф.

Хотя ограничения распространяются и на прибрежную зону, на берегу Финского залива и некоторых городских озер можно заметить немало людей, причем некоторые из них даже готовы залезть в воду. Кроме того, петербуржцы активно делятся фотографиями с отдыха на природе в социальных сетях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге снесли самодельный памятник самоизоляции.