В разгар пандемии коронавируса жители Петербурга открыли купальный сезон

В разгар пандемии коронавируса жители Петербурга открыли купальный сезон
Традиционно самое популярное место для пляжного отдыха в Петербурге - территория у стен Петропавловской крепости. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Несмотря на чрезвычайную эпидемиологическую ситуацию во всем мире и рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в России, петербуржцы, по традиции, открывают купальный сезон.

В городе действует режим самоизоляции и, чтобы у граждан было больше аргументов остаться дома, на территории Петербурга запрещен вход практически во все парки, скверы, сады и детские площадки. За нарушение временного правила можно получить внушительный штраф.

Хотя ограничения распространяются и на прибрежную зону, на берегу Финского залива и некоторых городских озер можно заметить немало людей, причем некоторые из них даже готовы залезть в воду. Кроме того, петербуржцы активно делятся фотографиями с отдыха на природе в социальных сетях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге снесли самодельный памятник самоизоляции.

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