Жительница Петербурга получила «условку» за содействие террористам

Военный суд в Петербурге вынес приговор по делу о содействии террористической организации. Обвиняемой по делу проходила Таслима Колейникова.

Как сообщает Объединенная пресс-служба городских судов, в ходе судебного процесса было установлено, что сожитель обвиняемой М. рассказал ей, что собирается поехать в Сирию. Там он хотел вступить в незаконное вооруженное формирование группировки, запрещенной в России. Колейникова, желая помочь сожителю, купила им билеты до Стамбула.

Уже в Турции она содержала себя и М., а также вела переговоры с участниками незаконной организации, которые решали вопрос о транспортировке М. за границу.

В итоге ему удалось пересечь границу и вступить в организацию. Он стал участником боевых действий против правительственных сил Сирии.

Обвиняемая оказала содействие следователям. Ее приговорили к шести годам условно с ограничением свободы в один год и испытательным сроком в два года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти завершено расследование уголовного дела по факту участия иностранца в террористической организации.