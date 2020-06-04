Суд оштрафовал хозяйку салона красоты на Дыбенко за стрижку во время коронавирусных ограничений

В салоне красоты стригли клиентов во время коронавирусных ограничений. Фото: Pixabay

В салоне красоты стригли клиентов во время коронавирусных ограничений. Фото: Pixabay

В Петербурге суд назначил штраф хозяйке салона красоты на улице Дыбенко.

Суд установил, что в этом салоне красоты стригли клиентов во время коронавирусных ограничений. Во время проверки два парикмахера стригли клиентов, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Хозяйка салона при этом на слушание не явилась. Но суд назначил ей штраф на сумму 50 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Октябрьский районный суд Петербурга привлек ресторан «Тре бикьери» (ООО «Брик») к административной ответственности. Заведение продолжало работу, несмотря на антикоронавирусные ограничения.