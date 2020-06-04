Мошенник пойдет под суд за покупку квартиры по фальшивому паспорту

Жителя Петербурга обвиняют по статье о мошенничестве.

Как сообщает городская прокуратура, надзорный орган Василеостровского района утвердил обвинительное заключение по делу в отношении обвиняемого. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По версии следствия, обвиняемый стал участником преступного сговора на хищение квартиры. Остальные участники сговора пока не установлены. Они разработали план и распределили роли.

Обвиняемый получил поддельный паспорт гражданина РФ на имя другого человека, но со своим фото. После этого он подписал фальшивый договор купли-продажи квартиры за 4 млн рублей, пошел с этим договором в МФЦ и зарегистрировал переход права собственности на жилье.

Уголовное дело рассмотрит Василеостровский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти задержали мошенников, заставивших пенсионерку купить газовую плиту и пылесос.