Названа самая уязвимая для коронавируса группа крови

Чаще всего заражаются люди с II группой крови.

Об этом стало известно сегодня, 4 июня. Обо всем говорится в статье, размещенной в репозитории препринтов medRxiv. Ученые заявили, что изучили почти две тысячи генетических материалов и смогли выявить самую уязвимую для коронавируса группу крови. Чаще всего инфекцией заражаются граждане с II группой крови. Это, скорее всего, связано с мутациями, из-за которых происходит свертываемость крови. А вот обладателем первой группы крови повезло больше – они болеют реже остальные.

Эксперты убеждены, что, владея этой информацией, удастся спасти больше жизней.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названа самая опасная для жизни группа крови. Учёные из Гарвардского университета «(США)» выяснили, что тяжелее всех в плане здоровья придётся обитателям земли с AB Rh (4-й группой крови с отрицательным резусом).