Ученые считают касания безопасными во время пандемии

Вероятность заразиться таким образом крайне низкая.

Об этом стало известно сегодня, 4 июня. Обо всем сообщает Daily Mail со ссылкой на работу ученых Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая. Эксперты провели исследование и выяснили, что коронавирусом почти невозможно заразиться через касания, зато вполне вероятно через воздух и во время разговора. Отмечается, что больной гражданин выдыхает миллионы вирусных частиц и это намного опасней, чем контактировать с поверхностью, на которой есть вирус.

Таким образом, ученые признают, что самой эффективной мерой для борьбы с распространением короронавируса является ношение медицинских масок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты рассказали, какие симптомы коронавируса встречаются у домашних животных. Эксперты также отметили, что на сегодняшний день не доказано, что коронавирус может передаваться от животного к человеку.