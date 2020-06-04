В Осиновой Роще горел банный комплекс

В Осиновой Роще горел банный комплекс
Информации о пострадавших не поступало. Фото: ГУ МЧС

Пожар довольно быстро удалось локализовать и снизить ранг до первого.

Об этом стало известно сегодня, 4 июня. Обо всем сообщают в главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу. Все случилось в поселке Осиновая Роща на Березовой аллее. Там загорелся банный комплекс –вспыхнула кровля и перекрытия на общей площади 40 квадратных метров. На место прибыли 16 спасателей и четыре единицы техники. За пару минут удалось локализовать пожар и снизить ранг до первого. На данный момент о пострадавших информации не поступало.

Причины возгорания пока выяснить не удалось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Приозерске в пожаре чуть не погибли два человека. Все случилось на улице Ленина в Приозерске – там в одном из домов загорелась квартира примерно в шесть часов вечера. На место прибыли восемь спасателей и две единицы спецтехники

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