Алена Бабенко, выздоровевшая от коронавируса, дала советы пациентам

Алена Бабенко, выздоровевшая от коронавируса, дала советы пациентам
Актриса Алена Бабенко болела коронавирусом. Фото: .instagram.com/alena_babenko_officia

Она считает важным прислушиваться ко всем словам врача.

Об этом стало известно 4 июня. Обо всем рассказала заслуженная артистка России Алена Бабенко в беседе с «Российской газетой». Она попросила заразившихся не паниковать и не бояться. Артистка отметила, что все болеют по-разному, так что никогда не знаешь, чем все кончится. Важнее всего – слушать рекомендации врачей и делать все, что они говорят, тогда никакой коронавирус не страшен.

«Слушайтесь их, и все будет хорошо. И помогайте им хорошим настроением, потому что я столкнулась с тем, что врачи говорят, мол, люди приходят, настроенные «умирать», вместо того, чтобы лечиться в больнице. Ну это же глупость!»

– считает Бабенко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые считают касания безопасными во время пандемии. Вероятность заразиться таким образом крайне низкая.

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