В Пулково 5 июня отменили 15 рейсов

В Пулково 5 июня отменили 15 рейсов
Пулково. Фото: ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"

Утром в пятницу, 5 июня, в Петербурге стало известно об отмене 15 рейсов в аэропорту Пулково. Среди отмененных были и рейсы за рубеж.

Согласно информации онлайн-табло петербургской воздушной гавани, сегодня были отменены следующие внутренние рейсы: в Москву, Ростов-на-Дону, Пермь, Сыктывкар, Мурманск, Сургут, Самару, Сочи, Екатеринбург, Архангельск, Воронеж.

Рейсы отменили авиакомпании «Северный ветер», Smartavia, S7, «Уральские авиалинии», «Руслайн».

Кроме того, сегодня в воздух не поднимутся запланированные самолеты до Баку (Азербайджан) и Бургаса (Болгария). Напомним, что международные рейсы все еще приостановлены из-за ограничений по коронавирусу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аэропорт Пулково стал первым в Европе по качеству обслуживания пассажиров.

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