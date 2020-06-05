Места платной парковки в Петербурге будут обозначать синим цветом

Как пояснили в КРТИ, изменения в дорожной разметке связаны с введением 1 апреля нового ГОСТа. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Как пояснили в КРТИ, изменения в дорожной разметке связаны с введением 1 апреля нового ГОСТа. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Северной столице частично изменится дорожная разметка. Появятся новые обозначения зоны платных парковочных мест, они будут синего цвета.

Об этом рассказали в городском Комитете по развитию транспортной инфраструктуры. К работам по нанесению синей разметки на дороги Петербурга ответственные службы приступят уже в августе текущего года. Также изменения коснутся трамвайных остановок, расположенных на проезжей части. Теперь разметку остановок сделают более видимой, чтобы повысить безопасность пешеходов. Отметим, что цвет и форма останутся прежними, поменяется лишь место.

К выполнению этих работ уже приступили, они продолжатся до конца сентября. Кроме того, возле школ и детских садов появятся дополнительные дорожные обозначения «Осторожно — дети», дублирующие знаки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы сами могут предложить адреса для новых парковок.