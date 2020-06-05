6 июня православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

В 2020 году важный православный праздник, Троицкая родительская суббота, выпадает на ближайшую субботу, 6 июня. Следом за ним, 7 июня, придет светлый праздник Святой Троицы.

Накануне празднования Троицы, после завершения службы в храме, все верующие могут посетить кладбища, для поминовения умерших членов семьи или друзей. Кроме того, всем воцерковленным людям необходимо заказать панихиду и подать нуждающимся милостыню об упокоении. Венчаться в день Троицкой родительской субботы нельзя.

В этот день запрещено поминать некрещёных в стенах храма или церкви, но можно сделать это дома. В родительскую субботу не стоит заниматься тяжелым трудом, устраивать веселые посиделки и злоупотреблять алкоголем.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с сегодняшнего дня храмы в Санкт-Петербурге вновь открыты для посетителей.