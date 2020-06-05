В Сети обсуждают новый образ Волка из перезапуска «Ну, погоди!»

Мультсериал "Ну, погоди!" выходил на экраны в 1969-1970 годах. Фото: Кинопоиск

Мультсериал "Ну, погоди!" выходил на экраны в 1969-1970 годах. Фото: Кинопоиск

Отмечается, что это не окончательный выбор студии, поэтому судить рано.

Об этом стало известно сегодня, 5 июня. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу «Союзмультфильма». В Сети опубликовали эскиз Волка из «Ну, погоди!» – пользователи в основном раскритиковали его, так как им больше нравится старый вариант. Студия поспешила объясниться: пока что персонаж прорабатывается и судить по промежуточному результату не нужно. Люди увидели лишь один из возможных образов.

«Киностудия «Союзмультфильм» активно работает над визуальным решением нового мультсериала «Ну, погоди!». Поскольку новый мультсериал будет не прямым продолжением популярной классической версии, созданной режиссером Вячеславом Котеночкиным, а перезапуском (ребутом), то творческая группа проекта находится в поиске современного графического стиля»,

— пояснили в пресс-службе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Союзмультфильм» показал свой первый 3D-мультфильм.