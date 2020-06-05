Пациентов с коронавирусом вылечили популярным и недорогим препаратом

Речь идет о лекарстве, помогающем при симптомах расстройства желудка.

Об этом стало известно сегодня, 5 июня. Обо всем сообщают специалисты, опубликовавшие статью в журнале Gut. Они заявили, что следили за десятью тяжелыми пациентами, которые принимали фамотидин после заражения коронавирусом. Все больные признались, что начали чувствовать себя лучше уже спустя сутки или двое. От всех симптомов им удалось избавиться в среднем через 14 дней.

Отмечается, что препарат используют при лечении симптомов расстройства желудка – он довольно популярный и при этом не дорогой. Эксперты советуют давать его пациентам, которым не требуется госпитализация и интенсивная терапия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России будут бесплатно выдавать препарат от коронавируса. Дмитриев добавил, что сейчас проводятся испытания лечения «Авифавиром» в амбулаторных условиях. Кроме того, к препарату уже проявили интерес за рубежом: это может увеличить объемы производства почти в трое.