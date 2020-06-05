В России будут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

В России будут бесплатно выдавать препарат от коронавируса
Препаратом уже интересуются за рубежом. Фото: pixabay.com

Отечественную разработку против коронавирусной инфекции, препарат «Авифавир», будут бесплатно выдавать россиянам в рамках лечения по полису ОМС.

Об этом, в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным, рассказал руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, это лекарство, согласно результатам испытаний, является одной из самых многообещающих мировых разработок в этой области. Уже с 11 июня он поступит в медучреждения по всей стране и будет бесплатно доступен гражданам.

Дмитриев добавил, что сейчас проводятся испытания лечения «Авифавиром» в амбулаторных условиях. Кроме того, к препарату уже проявили интерес за рубежом: это может увеличить объемы производства почти в трое. Предполагалось, что будут производить около 700 тысяч курсов ежегодно, теперь эта цифра выросла до 2 млн курсов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 20% работников скорой в Петербурге больны коронавирусом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус лекарство от коронавируса пандемия россия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пациентов с коронавирусом вылечили популярным и недорогим препаратом
В Сети обсуждают новый образ Волка из перезапуска «Ну, погоди!»
В России будут бесплатно выдавать препарат от коронавируса
Скорые в Петербурге приезжают на вызовы с опозданием из-за COVID-19 у 20% ...
Мнение экспертов о безопасности водки раскритиковал нарколог
В Петербурге вернутся к работе непродовольственные магазины
Губернатор Ленобласти откроет экомаршрут в Приозерском районе
Строительство Широтной магистрали в Петербурге перенесли на 2021 год