В России будут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

Отечественную разработку против коронавирусной инфекции, препарат «Авифавир», будут бесплатно выдавать россиянам в рамках лечения по полису ОМС.

Об этом, в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным, рассказал руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, это лекарство, согласно результатам испытаний, является одной из самых многообещающих мировых разработок в этой области. Уже с 11 июня он поступит в медучреждения по всей стране и будет бесплатно доступен гражданам.

Дмитриев добавил, что сейчас проводятся испытания лечения «Авифавиром» в амбулаторных условиях. Кроме того, к препарату уже проявили интерес за рубежом: это может увеличить объемы производства почти в трое. Предполагалось, что будут производить около 700 тысяч курсов ежегодно, теперь эта цифра выросла до 2 млн курсов.

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