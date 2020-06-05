Скорые в Петербурге приезжают на вызовы с опозданием из-за COVID-19 у 20% работников

Скорые в Петербурге приезжают на вызовы с опозданием из-за COVID-19 у 20% работников
Вызовы заметно участились в период пандемии. Фото: Baltphoto

В период пандемии петербуржцам, вызывающим скорую, иногда приходится ждать дольше, чем предписано в нормативах. Это объясняется тем, что пятая часть врачей заражены коронавирусом.

Об этом рассказала глава отдела по организации амбулаторной медицинской помощи городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева в эфире программы «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург». По её словам, сейчас значительно выросло количество вызовов у пациентов с ОРВИ и подозрением на коронавирусную инфекцию.

В связи с этим, чаще всего людей приходится транспортировать в больницу либо везти на компьютерную томографию — все это занимает много времени. Однако задержки есть и подругой причине: «порядка 20% медиков болеют», — объясняет чиновница.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Северная столица продолжает бить антирекорды по самоизоляции.

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