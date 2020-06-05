Петербург продолжает бить антирекорды по индексу самоизоляции

Петербург продолжает бить антирекорды по индексу самоизоляции
Петербуржцы, кажется, забывают про опасность COVID-19. Фото: Baltphoto

В Северной столице, несмотря на заметно испортившуюся погоду, по-прежнему чрезвычайно много людей совершают прогулки.

По состоянию на 5 июня, в дневное время на улицах зафиксировано очень много людей. В 16:00 индекс самоизоляции, предоставляемый «Яндексом», достиг 1,1 балла, что очень близко к значениям до пандемии. Вероятно, с наступлением лета петербуржцы перестали сдерживать свое желание прогуляться и гораздо хуже, чем раньше, соблюдают самоизоляцию.

Отметим, что аналогичные показатели наблюдаются в городе на протяжении всей недели. Остается надеяться, что это не отразится на эпидемиологической обстановке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели предупреждают жителей Северной столицы о надвигающихся в ближайшее время грозах. Кроме того, в некоторых районах возможны кратковременные осадки.

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