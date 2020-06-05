Врачи назвали симптомы рака, которые путают с коронавирусом

У двух недугов есть общие признаки, путающие людей.

Об этом стало известно сегодня, 5 июня. Обо всем рассказал онколог Иван Карасев в своем Instagram-аккаунте. Он написал, что у рака и коронавируса есть общие симптомы и тут важно не перепутать одно с другим. Так, в обоих случаях может появиться кашель, мокрота, затрудненное дыхание, кровохарканье.

«Тяжелые осложнения включают двустороннюю пневмонию (75 процентов), острый респираторный дистресс-синдром (17 процентов) и полиорганную недостаточность (11 процентов)»,

— рассказал Карасев.

Перед тем, как идти к онкологу, лучше провериться на наличие коронавируса, убежден врач. Напоминаем, что в мире зарегистрировано более 6,5 миллионов случаев заражения, летальных исходов – 387 тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пациентов с коронавирусом вылечили популярным и недорогим препаратом. Речь идет о лекарстве, помогающем при симптомах расстройства желудка.