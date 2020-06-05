В ВОЗ поделились новыми рекомендациями по использованию масок

Людей просят носить средство индивидуальной защиты в том числе в общественном транспорте и магазинах.

Об этом стало известно сегодня, 5 июня. Обо всем рассказал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, пишут РИА Новости. Организация пересмотрела свои рекомендации по ношению масок – теперь их просят надевать во всех общественных местах, в том числе в транспорте и магазинах. До этого эксперты говорили, что маски необходимы только больным коронавирусом.

«В свете выявленных свидетельств ВОЗ советует правительствам рекомендовать использование масок населением там, где отмечено широкое распространение вируса и затруднено физическое дистанцирование, к примеру, в общественном транспорте, в магазинах и других переполненных местах»,

— заявил гендиректор ВОЗ.

В первую очередь правило должны соблюдать люди с хроническими заболеваниями и пожилые.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ВОЗ призывают россиян отказаться от алкоголя и сигарет.