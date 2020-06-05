Ученые раскритиковали лекарство Трампа от коронавируса

Они считают противомалярийный препарат гидроксихлорохин бесполезным.

Об этом стало известно сегодня, 5 июня. Обо всем сообщают РИА Новости. Исследование провели ученые из Оксфордского университета. Они долгое время наблюдали за состояние пациентов, которым прописывали противомалярийный препарат гидроксихлорохин после заражения коронавирусом, и пришли к выводу, что он абсолютно бесполезен – это не лекарство от инфекции.

Четверть пациентов, принимавших препарат, скончались, а смертность среди тех, кто не принимал его, совсем немного ниже. Это значит, что он не лечит.

Напоминаем, что президент США Дональд Трамп уверял, что принимал для профилактики гидроксихлорохин. Ученые при этом думают, что препарат может влиять на рост количества смертей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава ВОЗ заявил о возобновлении испытаний гидроксихлорохина. Пока что нет оснований прервать испытания или изменить порядок их проведения.