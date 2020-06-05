Депутат Госдумы рассказал о положительном тесте на коронавирус

Дмитрий Ионин заявил, что у него диагностировали пневмонию.

Об этом стало известно сегодня, 5 июня. Обо всем сообщают РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал, что получил положительный тест на коронавирус. Врачи также уже диагностировали пневмонию. Политик отправился в одну из городских больниц Екатеринбурга, где должно было решиться: нужно ли ему ложиться в больницу, либо нужно отправиться на домашнее лечение.

Ионин заверил, что нормально себя чувствует, хотя на протяжении двух дней у него была температура. Сейчас он может сам ездить в больницу на собственном автомобиле, чтобы избегать контактов с людьми.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что число заразившихся COVID-19 в мире превысило 6,4 миллиона человек. Больше всего положительных результатов тестов было зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 3 022 824.