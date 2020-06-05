Мурашко прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Дагестане

Он заявил, что раньше она оставляла желать лучшего.

Об этом стало известно сегодня, 5 июня. Обо всем рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1». Он заявил, что ситуация с коронавирусом в Дагестане значительно улучшилась за последнее время, хотя совсем недавно вызывала опасения. Специалисты еще пару недель били тревогу, а сейчас все намного лучше.

«На слуху была Республика Дагестан. Сегодня ситуация поменялась значительно в лучшую сторону»,

— заявил Мурашко.

Напоминаем, что в регионе жаловались на нехватку медикаментов, а также на отсутствие опыта в лечении коронавируса. Москва протянула руку помощи Дагестану и направила туда все необходимое – и лекарства, и врачей, и медицинское оборудование.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мурашко рассказал, как идут дела с изобретением вакцины. Все идет по плану, так что все должно быть готово в ближайшее время.