Диетолог назвала самый опасный суп

Лучше всего отказаться от употребления мясной солянки.

Об этом стало известно сегодня, 5 июня. Обо всем сообщает издание «Е1». Врач-диетолог Ирина Торопыгина рассказала, какой суп можно назвать не только вредным, но и опасным. Таковым является многими любимая мясная солянка, в состав которой входят колбасы, сосиски и копчёности. Из-за входящих в суп ингредиентов он насыщен жирами, которые способны нанести серьезный вред здоровью – особенно осторожными должны быть сердечники и гипертоники.

Также от солянки стоит отказаться людям с гастритом, язвенной болезнью желудка, двенадцатиперстной кишки и при заболеваниях поджелудочной железы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врачи рассказали о вредных привычках, которые могут подорвать здоровье на самоизоляции. Кириленко рассказала, что самой большой ошибкой в текущей ситуации являются ночные переедания, которые грозят ожирением и скрытыми хроническими заболеваниями.