Пелагея сменила имидж и словно помолодела на 20 лет

Поклонники в восторге от новой прически артистки.

Об этом стало известно 5 июня. Новую фотографию в своем Instagram-аккаунте опубликовала певица Пелагея. На ней видно, что артистка отрезала длинные волосы, а также сделала челку. Новая прическа пришлась по вкусу подписчикам, которые убеждены, что теперь Пелагея выглядит на 20 лет моложе. Они также отмечают, что артистка стала похожа на Кристину Орбакайте.

«Очень освежает новый образ!»

– пишет один из комментаторов.

Напоминаем, что Пелагея развелась с хоккеистом Иваном Телегиным и многие связывают перемены в образе именно с этим фактом. Считается, что спортсмен изменил супруге.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пелагея подала на развод с хоккеистом Телегиным. Их трехлетняя дочь останется с матерью. Также СМИ писали, что недвижимость супруги делить не будут: Телегин заберет свой особняк, а Пелагея — квартиру в Москве.