В России хотят изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа с изменениями порядка проведения обязательного медосвидетельствования водителей.
Согласно планируемому нововведению, сдавать анализы при получении медсправки нужно будет в том случае, если нарколог выявит симптомы алкоголизма у водителя.
По данным, опубликованным на портале нормативных актов, для определения употребления алкоголя будут использовать лабораторные исследования крови или мочи.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области автомобилист отказался от медицинского освидетельствования, а после ударил сотрудника ГИБДД. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.