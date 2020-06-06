В России хотят изменить порядок медосвидетельствования водителей

Предложено заменить анализ на наличие фермента CDT в сыворотке крови лабораторным исследованием крови и (или) мочи. Фото: pixabay

Предложено заменить анализ на наличие фермента CDT в сыворотке крови лабораторным исследованием крови и (или) мочи. Фото: pixabay

Минздрав России представил проект приказа с изменениями порядка проведения обязательного медосвидетельствования водителей.

Согласно планируемому нововведению, сдавать анализы при получении медсправки нужно будет в том случае, если нарколог выявит симптомы алкоголизма у водителя.

По данным, опубликованным на портале нормативных актов, для определения употребления алкоголя будут использовать лабораторные исследования крови или мочи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области автомобилист отказался от медицинского освидетельствования, а после ударил сотрудника ГИБДД. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.