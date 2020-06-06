В Китае восхитились качеством российской колбасы

В Китае восхитились качеством российской колбасы
Колбаса. Фото: pixabay

В китайско-российской приграничной зоне русские колбасы пользуются большой популярностью, их можно купить во многих китайских супермаркетах.

В китайском издании Sina утверждают, что один раз попробовав русские колбасы, покупатель никогда не забудет их вкус. Там отметили, что одна из основных причин, по которой русская колбаса является такой вкусной, заключается в том, что россияне обычно едят много мясной продукции, что позволяет им хорошо разбираться в мясе.

В колбасах, которые привыкли есть в Китае, много крахмала, а стоимость «более мясной» продукции достаточно высокая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что колбаса незаменима на карантине. Японский диетолог Маюко Имаидзуми рекомендовала запастись полукопченой русской колбасой и салями.

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