Диетолог рассказал, что колбаса незаменима на карантине

Диетолог рассказал, что колбаса незаменима на карантине
Колбаса. Фото: pixabay

Японский диетолог Маюко Имаидзуми рекомендовала запастись полукопченой русской колбасой и салями. По словам эксперта, они незаменимы во время карантина, а также могут разнообразить рацион.

Специалист подчеркнула, что указанные продукты хорошо хранится. К тому же они питательны, что делает их незаменимыми в то время, когда нет возможности часто ходить за продуктами.

Как сообщили в японской газете «Никкэй», Имаидзуми напомнила, что в копченых колбасах много протеина, цинка и жиров. Но при этом в них много соли, поэтому эксперт не советует ими злоупотреблять.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские фитнес-центры готовятся к закрытию из-за коронавируса.

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