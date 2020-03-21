Диетолог рассказал, что колбаса незаменима на карантине

Японский диетолог Маюко Имаидзуми рекомендовала запастись полукопченой русской колбасой и салями. По словам эксперта, они незаменимы во время карантина, а также могут разнообразить рацион.

Специалист подчеркнула, что указанные продукты хорошо хранится. К тому же они питательны, что делает их незаменимыми в то время, когда нет возможности часто ходить за продуктами.

Как сообщили в японской газете «Никкэй», Имаидзуми напомнила, что в копченых колбасах много протеина, цинка и жиров. Но при этом в них много соли, поэтому эксперт не советует ими злоупотреблять.

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