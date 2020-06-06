В Петербурге раскрыли банду лжегазовщиков, обманывавших пенсионеров

Полицейские Петербурга задержали мошенников, которые похищали деньги у пожилых жителей Кронштадта под предлогом установки новых, «безопасных» газовых плит.

О случившемся сотрудникам правоохранительных органов 4 июня рассказала дочь одной из жертв преступников: 80-летняя женщина пустила домой двоих молодых людей, представившихся сотрудниками газовой службы. Они убедили пенсионерку купить новую газовую плиту за 30 тысяч рублей, поскольку она «гораздо безопаснее», передают в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области.

Конечно, плита досталась пострадавшей по сильно завышенной ценой. В этот же день в полицию обратился 84-летний мужчина с аналогичной жалобой. Полиция предприняла меры по поиску преступников и в результате оказались задержаны двое граждан, 36 и 24 лет, пришедшие к 92-летнему жителю Кронштадта. Они напугали старика возможным взрывом дома из-за старого оборудования и пытались продать плиту. По версии правоохранителей, мошенники покупали бытовую технику за 8 тысяч, но продавали почти в 4 раза дороже. Они успели нажиться на пенсионерах на 90 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ПФР рассказали о новом способе мошенничества: «перерасчете пенсий».