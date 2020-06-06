В ПФР предупредили о новой схеме мошенничества с «перерасчетом пенсий»

Сотрудники госведомств не запрашивают персональные данные по телефону, так как вся необходимая информация для начисления пенсий у них уже есть. Фото: pixabay

Сотрудники госведомств не запрашивают персональные данные по телефону, так как вся необходимая информация для начисления пенсий у них уже есть. Фото: pixabay

В Пенсионном фонде России рассказали, что граждане стали часто обращаться с сообщением о «перерасчете пенсий», который им навязывают якобы юридические организации.

Пожилым гражданам предлагают платные услуги за «перерасчет пенсий». Так, средняя сумма такой услуги составила порядка 50 рублей.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на ПФР, при этом с пенсионеров взималась плата от 20 тыс. до 900 тыс. рублей. Деньги требовались за подготовку одного заявления о «перерасчете» и «юрсопровождение». Мошенники просили предоставить номер счета для перечисления средств.

Кроме того, неизвестные рассылают смс-сообщения о полагающейся компенсации с сайта, маскирующегося под портал госуслуг.

Напомним, сотрудники госорганов не запрашивают персональные данные по телефону.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ПФР перечислил 146 миллиардов в качестве выплат семьям с детьми.