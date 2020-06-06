Полуобнаженная Собчак помогла сделать бестселлером книгу о Гитлере

Литературный критик Галина Юзефович напомнила, как полуобнаженное фото Ксении Собчак помогло моментально распродать весь тираж книги «Некто Гитлер» Себастьяна Хаффнера.
Об этом Юзефович рассказала на пресс-конференции, организованной в рамках Санкт-Петербургского онлайн книжного салона. Критик напомнила, что телезвезда взяла книгу «Некто Гитлер» для чтения в отпуске, а затем поделилась фотографией с пляжа, где загорающую Кению Анатольевну прикрывает только обложка книги. После этого она стала бестселлером, тираж буквально смели с полок.
При этом Юзефович отметила, что не все медийные персоны обладают таким влиянием в сфере литературы. К примеру, сотрудничество крупного издательства с Ольгой Бузовой оказалось неудачным.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в библиотеках Петербурга хотят организовать карантин для книг.