Петербургские библиотеки хотят ввести карантин для книг

Сколько должна пролежать на карантине книга, прежде чем попасть к следующему читателю, не сообщается. Фото: pixabay.com

Сколько должна пролежать на карантине книга, прежде чем попасть к следующему читателю, не сообщается. Фото: pixabay.com

Во Фрунзенском районе с завтрашнего дня, 27 мая, библиотеки начнут выдавать книги. Однако для соблюдения правил санитарной безопасности вся возвращаемая литература будет проходить карантин.

Об этом во вторник, 26 мая, сообщает библиотечное сообщество Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Отметим, что читальные залы и другие помещения библиотек по-прежнему остаются недоступными для посетителей в связи с эпидемиологической обстановкой, но взять или отдать книгу можно.

Сотрудники соблюдают меры предосторожности и работают с посетителями в бесконтактном режиме. Для заказа книг также необязательно идти в библиотеку, можно позвонить по телефону или оправить электронный запрос. Каждую книгу, предоставляемую читателю, будут упаковывать в полиэтиленовую пленку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эта же библиотечная сеть, объединяющая 12 учреждений, предложила акцию «Сказки по телефону», в рамках которой волонтеры могут почитать сказки детям, чтобы разнообразить времяпрепровождение на самоизоляции.