Библиотеки Петербурга читают детям сказки по телефону

Во время карантина подобные чтения будут весьма кстати. Фото: Pixabay

Во время карантина подобные чтения будут весьма кстати. Фото: Pixabay

Идею о чтениях реализовали библиотеки Фрунзенского района. За все время, что действует проект, было прочитано 127 сказок. С 18 марта было принято 330 звонков.

К сожалению, желающих очень много, и не все могут послушать произведения. Поэтому, к участию в проекте чтения сказок юным жителям города на Неве приглашают волонтеров. Для того, чтобы стать чтецом, кандидату необходимо любить детей, иметь приятный голос и уметь разбираться в литературе. Об этом сообщает пресс-служба библиотек.

Наиболее часто звонят дети в возрасте от 5 до 8 лет. Совсем маленьким детям читают небольшие произведения.

Любопытно, что однажды с просьбой о сказке позвонил 25-летний мужчина.

Отмечается, что, если ребенок любит рисовать, стоит вручить ему необходимые принадлежности, пока он слушает сказку.

Звонить можно каждый будний день с 10 до 18. Чтения проводятся бесплатно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Петроградке после реконструкции открылась библиотека имени Ленина.