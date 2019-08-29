На Петроградке после реконструкции открылась библиотека имени Ленина

На Петроградке после реконструкции открылась библиотека имени Ленина
В 2020 году библиотека отметит юбилей - ей исполнится 100 лет. Фото: gov.spb.ru

Работы по ремонту библиотеки имени Ленина проходили на протяжение двух лет. Теперь библиотека представляет собой объединение общественного и образовательного пространства.

В Петербурге после реконструкции открылась самая масштабная в Петроградском районе районе библиотека. Модернизация здания на улице Воскова, 2, где располагается библиотека имени Ленина, заняла почти два года. Об этом сообщила в пресс-службе Смольного.

После ремонта в библиотеке появились конференц-зал, место для проведения выставок и культурных мероприятий, коворкинг, зона для отдыха и пространство для игр. Кроме того, теперь библиотека доступна для маломобильных граждан.

В 2020 году библиотека отметит юбилей — ей исполнится 100 лет.

Ранее GazetaSPb сообщала, что к осени откроется сквер «Библиотеки друзей» в Московском районе.

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