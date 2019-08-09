К осени откроется сквер «Библиотеки друзей» в Московском районе

К осени откроется сквер &#171;Библиотеки друзей&#187; в Московском районе
Сквер планируют завершить к сентябрю. Фото: vk.com/tvbspb

В Петербурге благоустроят сквер на Московском шоссе у «Библиотеки друзей». Земляные работы начались, окончание планируют к сентябрю.

Сквер был давно заброшен. Как сообщает проект «Твой бюджет», теперь там появится пространство для досуга и отдыха. Будут установлены скамейки, амфитеатр с площадкой и навесом, а также объемные буквы и посажены разнообразные растения.

Как рассказала автор идеи Ольга Колесова, в самой библиотеке мало места для проведения мероприятий, которые часто устраивает «Библиотека Друзей». Для решения этой проблемы было решено превратить неиспользуемый участок перед зданием в сквер, где смогут собираться горожане.

В настоящее время в сквере идут земляные работы.

Ранее GazetaSPb сообщала о благоустройстве сквера на Витебском проспекте.

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