На Витебском проспекте появится сквер с площадками, тренажерами и зеленой зоной

Градоначальник поручил продумать систему освещения и зону для выгула собак. Фото: pixabay

Градоначальник поручил продумать систему освещения и зону для выгула собак. Фото: pixabay

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов проинспектировал ход работ по благоустройству во дворах в Московском районе.

В пятницу, 2 августа, Александр Беглов побывал в сквере, расположенном возле дома 57 по Витебскому проспекту. Площадь территории составляет 2,4 га. Благоустройства планируют завершить до конца августа, сообщают в Смольном.

В сквере появятся две детские площадки, спортивная зона с тренажерами, площадка для активного отдыха с батутом и качелями, а также зона отдыха для пожилых людей. Территория площадок будет покрыта специальным искусственным покрытием. Кроме того, в сквере высадят несколько сотен растений: более 200 кустарников и 110 молодых деревьев.

На сегодняшний день работы по благоустройству выполнены на 35%.

Градоначальник поручил продумать систему освещения и зону для выгула собак.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Кронштадте появился сквер с корейской беседкой.