В Кронштадте появился сквер с корейской беседкой

В Кронштадте появился сквер с корейской беседкой
В сквере возвели беседку в корейском национальном стиле и посадили корейские сосны. Фото: pixabay

27 июля в Кронштадте открылся сквер, посвященный городу-побратиму Инчхон в Южной Корее.

Новый видовой сквер в честь южнокорейского города Инчхон открылся 27 июля. Церемония открытия сквера с видом на Кронштадтский рейд и форты прошла с воинским ритуалом. Церемонию открытия посетили вице-губернатор Олег Марков и генеральный консул Кореи Квон Док Сок, сообщает «Фонтанка.ру».

В новом кронштадтском сквере установили стенды, рассказывающие о крейсере «Варяг», который в 1904 году вступил в неравный бой с японской эскадрой на рейде корейского порта Инчхон, ранее называющегося Чемульпо.

В сквере возвели беседку в корейском национальном стиле и посадили корейские сосны.

Завтра, 28 июля, на День ВМФ из сквера можно будет наблюдать за кораблями Главного военно-морского парада.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге благоустроят сквер у «Библиотеки друзей». Благоустройством сквера у «Библиотеки друзей» в Московском районе займется компания, работавшая над парком «Зарядье».

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