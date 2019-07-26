В Петербурге благоустроят сквер у «Библиотеки друзей»

В Петербурге благоустроят сквер у &#171;Библиотеки друзей&#187;
Работы по благоустройству сквера планируют завершить до 1 сентября. Фото: vk.com/biblioteka2

Благоустройством сквера у «Библиотеки друзей» в Московском районе займется компания, работавшая над парком «Зарядье».

В Московском районе проходит благоустройство сквера, распложенного рядом с «Библиотекой друзей». Здесь появятся фигурные газоны, растения, решетки вокруг деревьев и пространства для отдыха и игр. Об этом пишет «Петербургский дневник».

Освещением в сквере займется компания «VITRULUX», работавшая над подсветкой в московском парке «Зарядье». На плитке нарисуют тематическую карту достопримечательностей района, что позволит проводить квесты и игры на открытом воздухе. Для любителей спокойного отдыха в сквере установят удобные скамейки, а для маломобильных категорий граждан появятся пандусы. Также сквер оборудуют дорожками для велосипедистов.

Кроме того, в новом сквере появится зона с навесом, где появится возможность проводить лекции, выставки и встречи с писателями, рассказывает заместитель главы администрации Московского района Никиты Александрова.

Работы по благоустройству сквера планируют завершить до 1 сентября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сквер на перекрестке 8-й Советской и Мытнинской благоустроят.

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