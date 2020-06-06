На Московском проспекте «Ауди» «проехала» сто метров на боку

На Московском проспекте &#171;Ауди&#187; &#171;проехала&#187; сто метров на боку
Обошлось без пострадавших. Фото: https://vk.com/spb_today

В Московском районе Северной столицы произошло ДТП, в результате которого «Ауди» перевернулась на бок и пролетела в таком виде несколько десятков метров, сбивая все на своем пути.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 6 июня, на пересечении Московского проспекта и Алтайской улицы. Об инциденте рассказали очевидцы, поделившись фотографиями последствий аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам участников группы, столкнулись «Ниссан» и «Ауди», от удара последнюю развернуло на бок и проволокло еще около ста метров по проезжей части. В результате пострадал задетый иномаркой «Мерседес». По предварительной информации, авария обошлась без пострадавших. Кто стал виновником столкновения, также пока неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Митрофаньевском шоссе в Петербурге «прилег» большегруз.

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На Московском проспекте «Ауди» «проехала» сто метров на боку
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