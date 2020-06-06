Наташа Королева возмутила общественность маской за 350 тысяч рублей

Популярной российской певице Наташе Королевой припомнили видео в защитной маске за 350 тысяч рублей после жалоб её мужа, Сергея Глушко, выступающего под псевдонимом Тарзан, на сложное финансовое положение артистов из-за коронавирусного кризиса.

Еще в марте певица опубликовала видео, в котором красуется в дизайнерской защитной маске, расшитой драгоценными камнями. Тогда Королева отметила, что даже в тяжелые периоды артисты не могут отказать себе в тяге к прекрасному. «Девчонки, в сложившейся ситуации наш девиз — красоту коронавирус обходи стороной», — написала Наталья.

Подписчики Королевой вспомнили об этом видео, когда муж певицы, Тарзан, стал жаловаться на бедственное положение в связи с отменой концертов и другими ограничениями, влекущими за собой финансовые убытки. «Ваши возможности, средства и энергию лучше бы направить на помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации во время пандемии», — отмечают комментаторы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после жалоб на трудное положение Тарзану и Королевой предложили работу.