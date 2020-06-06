Путин поручил создать Национальную базу генетической информации

Путин поручил создать Национальную базу генетической информации
Российский лидер также поручил правительству обеспечить отечественное производство оборудования, способного вести исследования в области генетики на одном уровне с ведущими мировыми центрами. Фото: pixabay.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил создать национальную базу генетической информации о населении страны.

В четверг, 4 июня, соответствующее распоряжение появилось на официальном интернет-портале Кремля. По мнению российского лидера, эта программа по своей значимости не менее важна, чем атомные и космические проекты страны прошлого века. Генетическая база данных создается при сотрудничестве с Курчатовским институтом.

За исполнение поручения Владимира Путина ответственны глава правительства Михаил Мишустин и директор Курчатовского института Александр Благов. Первый отчет о проделанной работе необходимо предоставить уже к 1 октября текущего года. Этот доклад будут представлять как год.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что президент проучил разработать школьные курсы по генетике.

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