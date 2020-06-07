На озере Хепоярви нашли крупную свалку

Горы мусора были найдены в лесах под Токсово. Фото: pixabay

Горы мусора были найдены в лесах под Токсово. Фото: pixabay

В Ленинградской области активисты наткнулись на нелегальную свалку на берегу озера Хепоярви.

Как сообщает Online47, горы мусора были найдены в лесах под Токсово во время субботника, в котором участвовали волонтеры и неравнодушные местные жители.

Среди мусора на свалке у озера Хепоярви были найдены отжившие свой срок диваны, елочные игрушки, канистры и прейскурант цен одного из салонов красоты с цитатой: «У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление».

Волонтеры решили убрать мусор своими силами, также они думают над вопросом о привлечении к ответственности организатора свалки. Активисты считают, что к этому причастен один из местных предпринимателей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колтушах завершают ликвидацию незаконной свалки. Во Всеволожском районе Ленобласти, в деревне Колтуши заканчивают уборочные работы на месте незаконного мусорного полигона.